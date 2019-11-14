رئيس "كفر الزيات" ينفي سقوط طفلة داخل بالوعة: واقعة مختلقة

نفى ديوان مجلس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، في بيان إعلامي رسمي، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووسائل الإعلام حول واقعة سقوط طفلة داخل بيارة للصرف الصحي تحت الإنشاء بقرية كفور بلشاي بدائرة المركز.

صرح بذلك الدكتور عثمان شعلان رئيس مجلس مركز ومدينة كفرالزيات لافتا إلى أنه كلف رئيس الوحدة المحلية بتشكيل لجنة فنية والانتقال إلى أهالي القرية وتبين عدم صحة الواقعة، مؤكدا بقوله "الواقعة مختلقة ولا يوجد له أصل من صحة الحدوث".

وكان شهود عيان من أهالي قرية كفور بلشاي قالوا إن الشاب محمد درة تمكن من إنقاذ حياة الطفلة صاحبة واقعة السقوط داخل بيارة الصرف الصحي الهيكلية وتم تسليمها إلى ذويها عقب دخولها فى حالة نفسية سيئة.

"الحمد لله ربنا أكرمني وأنقذت حياة البنت كونها كانت ستقع داخل حفرة على عمق متر ونصف بعد سماع صراخها وتعلقها بين القطع الخشبية" بتلك الكلمات أوضح الشاب محمد درة تفاصيل الواقعة، لافتا إلى أن كل مشايخ القرية تعاونوا معه لتسليم الفتاة وحياتها آمنة إلى ذويها.

وأضاف درة، لـ"الوطن"، أن أهالي القرية جمعوا توقيعات رسمية لتقديمها إلى محافظ الغربية ورئيس الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحي والانتهاء من تدشين وترميم كل المطابق حفاظا على أرواح أبنائهم.

كما حذر الشاب المسؤولين من عدم التجاوب مع شكاوى أهالي القرية كون حياة أطفالهم أصبحت فى خطر يومي لا يمكن السكوت عنه.