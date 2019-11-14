رئيس "كفر الزيات" ينفي سقوط طفلة داخل بالوعة: واقعة مختلقة

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مهرجان الرفق بأولياء الأمور: المدرسة هتجيلك لحد عندك

مهرجان الرفق بأولياء الأمور: المدرسة هتجيلك لحد عندك

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إصابة شخص بسبب لدغة ثعبان أثناء عمله بمحطة إرسال إذاعي بالسنطة

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