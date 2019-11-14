منة فضالي تروي كواليس تعرضها لحادث سير: شائعة وفاتي أزعجتني

سردت الفنانة منة فضالي تفاصيل تعرضها لحادث سير، أمس الأربعاء، في أثناء عودتها إلى منزلها.

وقالت منة، لـ"الوطن"، إنها كانت تقود سيارة صديقتها المقربة ومعها ابنة خالة الأخيرة، حيث فوجئت بمغالبة النوم لقائد إحدى السيارات، ما جعله يصطدم بها بقوة، ولكنها لم تتعرض لأي إصابات سوى رضوض في منطقة قدمها، بحسب قولها.

وأوضحت منة أنها شعرت بالتوتر لحظة وقوع الحادث، ما جعلها تسارع بكتابة منشور عبر صفحتها الشخصية يفيد بتعرضها لحادث، إلا أنها حذفته بعد تلقيها سيلاً من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان عليها، مضيفة أنها انزعجت من شائعة وفاتها التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.