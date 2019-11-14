الفقي: أحداث لبنان محصلة لكل ما تشهده المنطقة العربية

اعتبر الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي أن ما يحدث في لبنان هو محصلة لكل ما يحدث في المنطقة العربية وأن أي مشكلة حدثت في المنطقة العربية دفعت فيها لبنان الفاتورة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن اللبنانيين دفعوا فواتير القضية الفلسطينية والأزمة السورية والصراعات الطائفية والخلاف الإيراني العربي.

وأوضح الفقي أن لبنان بلد له تاريخ طويل وثقافات مختلفة ولديه أسماء كبيرة في تاريخه.

وتحدث الفقي عن موقف مصر تجاه لبنان، معتبرًا أنه من أشرف المواقف وأن الشعب اللبناني كان يتمنى أن تكون مصر مجاورة للبنان، مشيرًا إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قال إن هناك خصوصية للبنان وكان يرى أنه مجتمع متقدم ومؤثر ويمثل جسر الحضارة مع الغرب.

وأوضح الفقي أن مصر كانت صاحبة قرار داخل للبنان وكانت توافق وترفض في مسألة اختيار الرئيس وذلك في عهد الرئيس عبدالناصر.

وأكد الفقي أن الفساد في لبنان بلا حدود وأن الزعامات اللبنانية ثرية ثراء فاحش.