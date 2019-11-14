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أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2019 في مصر

القضاء يرفض طعن ترامب بشأن تقديم وثائقه المالية للكونجرس

القضاء يرفض طعن ترامب بشأن تقديم وثائقه المالية للكونجرس

الحرارة تنخفض لـ18.. "الأرصاد" تحذر من موجة برودة تبدأ غدا

الحرارة تنخفض لـ18.. "الأرصاد" تحذر من موجة برودة تبدأ غدا

انطلاق فعاليات مهرجان سباقات الهجن الثاني في شرم الشيخ

انطلاق فعاليات مهرجان سباقات الهجن الثاني في شرم الشيخ

حقوقي: 136 بعثة دولية وجهت أسئلة وتوصيات للوفد الحكومي بجنيف

حقوقي: 136 بعثة دولية وجهت أسئلة وتوصيات للوفد الحكومي بجنيف

تعرف على طرق اختيار مسارات الرحلات الجوية

تعرف على طرق اختيار مسارات الرحلات الجوية

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تسبب في وفاة 7 بسبب محاولة سرقة.. القصة الكاملة لحريق إيتاي البارود

مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

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أول نائبة عربية تترأس كتلة نيابية في ألمانيا.. من هي المصرية أميرة محمد علي؟

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