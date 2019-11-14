أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة إلى الحياة الروتينية في بمنطقة مستوطنات غلاف غزة بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وتسببت ضربة صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة في استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد الشهداء في القطاع إلى 32 شخصًا، حسبما قال مسؤولون طبيون وسكان.

وقضت تلك الضربات التي استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة على 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلان، بحسب "سكاي نيوز عربية.

فيما أعلنت ما تُعرف بغرفة العمليات المشتركة، التي تضم الفصائل الفلسطينية في غزة، أنها ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية، على مدن ومستوطنات الاحتلال.