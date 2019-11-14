نقل مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" انتشال جثماني فلسطينيين استشهدا في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، فجر اليوم، وبذلك يرتفع عدد شهداء الغارات إلى 34 شخصا منذ الثلاثاء الماضي.

وتسببت ضربة صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة فى استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد الشهداء في القطاع إلى 32 شخصا، حسبما قال مسؤولون طبيون وسكان.

وقضت تلك الضربات التي استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة على 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلان، بحسب سكاي نيوز عربية.

فيما أعلنت ما تُعرف بغرفة العمليات المشتركة، التي تضم الفصائل الفلسطينية في غزة، أنها ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية، على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.