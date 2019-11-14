عاجل.. وزير إسرائيلي: لن نتوقف عن الاغتيالات رغم التزامنا بالتهدئة

أعلن وزير إسرائيلي أن إسرائيل لن تتوقف عن الاغتيالات رغم التزامها بالتهدئة في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وتسببت ضربة صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة فى استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد الشهداء في القطاع إلى 32 شخصا، حسبما قال مسؤولون طبيون وسكان.

وقضت تلك الضربات التي استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة على 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رجل وزوجته وطفلان، بحسب سكاي نيوز عربية.

فيما أعلنت ما تُعرف بغرفة العمليات المشتركة، التي تضم الفصائل الفلسطينية في غزة، أنها ستواصل إطلاق القذائف الصاروخية، على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.