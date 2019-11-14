أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستسجل خلال فترات الليل 19 درجة.

وأضاف شاهين، في مدخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة ستسجل اليوم 30 درجة، ومن الغد ستنخفض وتصل إلى 26 درجة، موضحا أنه من المتوقع سقوط الأمطار خصوصا على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وأن الرياح ستكون هادئة تمامًا والملاحة البحرية معتدلة الأجواء خريفية معتدلة والجو في مصر ممتع.

وتابع شاهين بأن نسب الشبورة المائية ستكون مرتفعة، محذرًا المسافرين عبر الطرق الزراعية والصحراوية بتوخي أقصى درجات الحذر.