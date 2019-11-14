قتل 3 متظاهرين اليوم، في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الأمنية مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المصادر، أيضاً إلى سقوط 42 جريحًا اليوم الخميس، قرب جسر "السنك" المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة.

ودعت المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.

جدير بالذكر، أنَّ البطالة كانت من أهم دوافع الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.