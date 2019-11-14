قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، إنّ البنك يولي اهتماما خاصا بدعم المشروعات الصغيرة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات، تضمنت إطلاق مبادرة "رواد النيل" التي تؤكد دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، من خلال العديد من البرامج في مقدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال، بما يدعم تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكدت هلال، خلال افتتاح مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع بنك ناصر في مدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أنّ البنك المركزي حثّ البنوك العاملة في مصر على توفير 200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي المصري يستهدف افتتاح 30 مركزا لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" بمشاركة 12 بنكا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي.

ونوهت بافتتاح 16 مركزا، حيث تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة وتوفير المعرفة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.