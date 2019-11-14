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عفو رئاسي عن 444 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري 6 أكتوبر

عفو رئاسي عن 444 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري 6 أكتوبر

عشرات الدلافين تدعم السياحة في شواطئ الغردقة

عشرات الدلافين تدعم السياحة في شواطئ الغردقة

115 مليار دولار إجمالي ديون العراق في 2019.. والبطالة تصل لـ13.8%

115 مليار دولار إجمالي ديون العراق في 2019.. والبطالة تصل لـ13.8%

طلب إحاطة لـ"الصحة" بشأن الآثار السلبية لنظام تكليف الأطباء الجديد

طلب إحاطة لـ"الصحة" بشأن الآثار السلبية لنظام تكليف الأطباء الجديد

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإخلاء قطعة أرض جنوب شريق طوباس

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإخلاء قطعة أرض جنوب شريق طوباس

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لا مكان لتأنيب الضمير.. كُتاب ومثقفون يشترون كتباً مزوّرة

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

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