أعلن نائب المبعوث الروسي إلى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف، اليوم، أن بلاده تخطط لتخصيص 58 مليون دولار تبرعاتٍ إضافيةً لميزانية الأمم المتحدة لعام 2020.

وقال تشوماكوف، خلال كلمته ضمن مؤتمر لإعلان التبرعات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا ملتزمة بتنفيذ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة في جميع الاتجاهات.

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى سلسلة من التبرعات لبرامج ووكالات الأمم المتحدة بلغ مجموعها 58 مليون دولار، بما في ذلك 40 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي و2.6 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

ومن المقرر أن تخصص روسيا مليوني دولار لكل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أن يتلقى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 1.5 مليون دولار، وسيتم توزيع مبالغ أصغر على صناديق وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.

وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية، لأن عددًا من الدول الأعضاء، بما في ذلك أكبر الدول المانحة لها، فشلت حتى الآن في تقديم مساهماتها لعام 2019 الجاري، وتحسب الأمم المتحدة حصة مساهمة كل بلد على أساس الدخل القومي الإجمالي على مدار 10 سنوات والتعداد السكاني وعبء الديون.