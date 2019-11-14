أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم توفير اعتمادات مالية من الخطة الاستثمارية تصل إلى 156 مليون جنيه لقطاع رصف الطرق.

وقال إنه تم في هذا الإطار تركيب بلاط إنترلوك بمنطقة مدينة النور والمنطقة الواقعة من شارع الـ 125 وشارع الأهرام وبيجام وترعة البيجان وأرض الجنينة من شارع ترعة النصراني حتى شارع ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، وفي مدينة قها والقناطر تم تشغيل رصف بطريق قها- خلوة سنهرة.

وأضاف أنه في مدينة قليوب، تم رصف بالوحدة المحلية بسنديون وميت حلفا وبلقس، ورصف من مزلقان قليوب اتجاه شبين وإعادة رصف طريق من مفارق نوى حتى حدود قليوب مرورا بعرب الشعارة، وكذلك رصف طريق من مزلقان سنديون وطنان ونوي.وفي مدينة الخصوص تم تشغيل شارع البترول بالنوار وشارع السيد العبادي وشارع الجمعية الشرعية من مسجد النور وشارع الكرداسة وتم تركيب بلاط إنترلوك بشارع مقابر المسيحيين وشارع الجانبية من الخصوص العمومي ابتداء من موقف الأتوبيس وشارع عبد الله أبو دومة وشارع مسجد علاء الدين وشارع الصحابة، وبمدينة طوخ تم تشغيل رصف وبلاط بمدينة طوخ وتم تشغيل رصف وبلاط بالوحدة المحلية بالعمار وأكياد دجوي وترسا ومشتهر وبلتان والدير وكفر منصور وميت كنانة.

وأوضح أنه في حي شرق شبرا الخيمة، تم رصف بشارع الشعراوي وحتى قاعة الماسة وتركيب بلاط بمدينة فتح والسلام واستكمال عزبة بدران الوحدة الجديدة ومساكن الزهور وعزبة الصعايدة وبهتيم ومسطرد، وفي مدينة بنها تم إعادة رصف طريق طحلة- الصفا- خط 13 بالإضافة إلى مدخل قرية بطا، وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سرعة إعادة رصف الشوارع بعد الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية بها، مؤكداً على ضرورة التنسيق الاستباقي بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة قبل البدء في توصيل المرافق الأساسية و مراعاة ما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من رصف الشوارع.

وشدد المحافظ على أن سمك بلاط إلانترلوك 8 سم ويكون شديد الصلابة وفقا للمعايير المتفق عليها وكذلك رصف الطرق بالاسفلت يجب أن يكون مطابقا للمواصفات.