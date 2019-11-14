تمكنت إدارة الجمرك بالاشتراك مع رجال الأمن من إحباط محاولة تهريب 25 مليون قرص مخدر محظور تداوله، داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية.

وكانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أكدت استيراد صاحب شركة للتنمية والاستثمار العقاري بمحافظة الإسكندرية، رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، مشمولها (حقائب أدوات تجميل فارغة) داخل "حاوية" وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت جهودها عن ضبط 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات"، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طن تقريباً، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة عليها 15 مليون جنيه.