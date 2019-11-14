غرّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الشخصي على تويتر، بشأن لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات الشقيقة التي تستمر لمدة يومين.

ونشر بن زايد صورته مع الرئيس السيسي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، معلقا: "أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".

وفي تغريدة أخرى كتب بن زايد: "بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي تغريدة ثالثة: "شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين بلدينا وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات".

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي وعُزف النشيدان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبال الرئيس كبار رجال الدولة في الإمارات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء أمس، في مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين، وتأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات بين الدولتين وما يربطهما من علاقات تعاون استراتيجية.