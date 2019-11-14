زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، نزلاء سجن شديد الحراسة بجمصة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون؛ وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كل مؤسسات الدولة.

وتفقد أعضاء المجلس مرافق السجن "مدرسة السجن، فصول محو الأمية، المكتب، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، الكافتيريا، الفرن، المطبخ، المغسلة، العيادات، المستشفى، الصيدلية، ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية".

نزلاء يشيدون بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن لهم

كما التقى أعضاء الوفد عددًا من النزلاء، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزلاء، لاسيما أوجه الرعاية الصحية، كما تفقدوا مستشفى السجن وما تضمه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية الكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.

وناقش وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، والذين أشادوا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته.