انقلبت، بعد ظهر اليوم، سيارة نقل بمقطورة محملة بـ66 طن قمح، داخل ترعة قرية بني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، ونجحت الوحدة المحلية في انتشال السيارة بالتنسيق مع مديرية الري.

وجه اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، كلا من إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، باتخاذ اللازم، والوقوف علي أسباب الحادث والتحفظ علي كميات القمح بالسيارة المنكوبة التي تم انتشالها من الترعة، لحين نقلها لأقرب صومعة.

وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بانقلاب سيارة نقل رقم "7228 د ا ج"، بمقطورة رقم "6178 وم ر"، قيادة محمد الهواري محمد، داخل ترعة قرية بني صامت في شرق النيل بدائرة مركز بني مزار، دون وقوع مصابين.

انتقل رجال البحث الجنائي وضباط المركز بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وفريق من الوحدة المحلية ببني مزار لمتابعة الحادث، وتبين أن السيارة كانت قادمة من محافظة بورسعيد ومحملة بـ66 طن قمح، في طريقها لصومعة بني مزار، وانقلبت بالترعة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة عليها.

نجحت الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الري في انتشال السيارة من الترعة وتقرر التحفظ عليها لحين إخطار النيابة العامة للتصرف في الواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 9762 إداري بني مزار.