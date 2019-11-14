22 ديسمبر.. انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا

أعلنت حكومة كرواتيا، اليوم، إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 22 ديسمبر المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس الحالي كوليندا جرابار كيتاروفيتش تسعى للفوز بفترة ولاية ثانية، مشيرة إلى أنها ستواجه رئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش في هذه الانتخابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن كيتاروفيتش تحظى بدعم من الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم فيما يعد ميلانوفيتش هو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

ويشارك أيضا في هذا السباق الانتخابي المطرب ميروسلاف سكورو، والقاضي السابق ميسلاف كولاكوسيتش الذي تعهد بمكافحة الفساد في حال فوزه.

وكانت آخر استطلاعات للرأي، أظهرت أن كيتاروفيتش هي المرشح الأوفر حظًا للفوز في هذه الانتخابات إلا أنه من الممكن ألا تفوز بشكل صريح وهو ما سيدفع البلاد إلى إجراء جولة ثانية في الخامس من يناير القادم.يذكر أن كرواتيا قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013 وهي العضو الأجدد بالتكتل.