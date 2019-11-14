قال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إن اتحاد الصحفيين الأفارقة له دور مهم للتفاعل والحوار وتبادل الثقافات الصحفية بين 25 زميلًا يمثلون دولهم الأفريقية هنا في مصر.

وأضاف خلال استضافة النقابة اليوم، لوفد من طلاب اتحاد الصحفيين الأفارقة، ضمن دورة تدريبية ينظمها، أن هذه الزيارات مهمة للتفاعل والنشاط، ومهمة للصحافة الأفريقية بوجه عام، خاصة، وأن الدولة المصرية تتجه للدولة الأفريقية، وعودة دورها من جديد.

وأكد "الزناتي" أن الزيارة امتداد لهذه السياسة، خاصة وأن العلاقة بين النقابة والاتحاد، تقوم بدور في هذا السياق، متمنيًا أن تكون البداية، وأن يستمر هذا التعاون.

وتستضيف نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

ويضم الوفد 25 صحفيًا، يمثلون دول مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا،جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا، ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل، ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال.

ويضم الوفد بعض نقباء الصحفيين والقيادات النقابية بالدول الأفريقية، وتتضمن زيارة وفد الصحفيين الأفارقة لنقابة الصحفيين، محاضرة عن تاريخ الصحافة المصرية، والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مند إنشائها في 31 مارس عام 1941 وحتة الآن، علاوة على القوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام ومواثيق الشرف الصحفي في مصر.

وستمنح الزملاء الصحفيين المشاركين من مختلف الدول الأفريقية شهادات تقدير في نهاية زيارتهم للنقابة.

يذكر أن نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبدالمنعم الصاوي عام 1976، وظل رئيسًا للاتحاد حتى وفاته عام 1984، ويترأس الاتحاد حاليًا الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، فيما تتولى الزميلة الدكتورة سامية عباس أمانة الاتحاد.