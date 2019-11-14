افتتح عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الثاني، الذي تنظمه مؤسسة "سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب"، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نيفين جامع، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وجمع من المسؤولين من خارج الإمارة، وكل الدوائر المحلية، إضافة إلى قناصل وسفراء 24 دولة.

وذكرت الوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي، قال، خلال كلمته بالافتتاح، إن المعرض يعد من أضخم الفعاليات التي تقام في الإمارة كونه يضم 200 شركة من 25 دولة، ما يؤكد أن رأس الخيمة في مسارها الصحيح نحو التنمية الشاملة لتصبح إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات في المنطقة.

وأضاف النعيمي أن المعرض يعد نقلة نوعية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة ، حيث يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع، إضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين أصحاب المشاريع المحلية والدولية.

من ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة، سعود بن صقر، لتنمية مشاريع الشباب، يوسف إسماعيل، أنّ المعرض يساهم بشكل رئيسي في اكتشاف الفرص الاستثمارية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح الفرصة أمام الشركات المشاركة من مختلف الدول لبناء العلاقات التجارية وتعزيزها بين كافة الدول المشاركة، ولفت إسماعيل إلى سعي المؤسسة لأن يكون المعرض من أبزر المنصات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، حيث نجح في استقطاب عدد كبير من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المعرض العديد من الفرص الاستثمارية، منها الخدمات التجارية، والسياحية، وحلول الطاقة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، والمناطق الاقتصادية، إلى جانب الأغذية والأزياء وغيرها من الأنشطة الخدمية المتنوعة.

كما يشهد المعرض مشاركة عدد من صناع القرار وقادة الأعمال في الإمارات ودول العالم المشاركة، ونخبة من ممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل، إلى جانب تمثيل شبابي كبير من مختلف مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من داخل وخارج الدولة.