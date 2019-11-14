في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإدارة المحلية، قرر اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، نقل مكتبه إلى المركز التكنولوجي وممارسة مهام عمله من داخل المركز التكنولوجي الجماهيري؛ للتواصل اليومي مع الجمهور وإدارة الحي بشكل مباشر دون حواجز.

وقال هاشم لـ"الوطن" إنه يسعى للتفاعل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم وطلباتهم وإزالة أسباب شكوى أي مواطن داخل نطاق الحي وتسيير العمل داخل المركز التكنولوجي في إطار تحويل المركز للتحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطن بشكل فوري وسريع، دون أي تعقيدات، "انتهى عصر الوساطة والروتين والقيود والفساد داخل الحي".