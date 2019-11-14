احتفلت إدارة برج القاهرة، برئاسة طارق نورالدين، وجميع العاملين "باليوم العالمي لمرضى السكر" إلى المستوى الدولي، وذلك في إطار الدعم والتضامن للرسالة السامية التي تسعى لها المنظمات الدولية؛ ومشاركة برج القاهرة في الأحداث والمناسبات العالمية ذات الدور المحوري والفعال على المستوى المحلي والعالمي، وإيمانا من برج القاهرة للرسالة السامية لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز الوعي الصحي تجاه القضايا الصحية وحشد الدعم المجتمعي من أجل العمل التوعوي المحلي.

وأضيء البرج بالكامل باللون الأزرق دعما للرسالة ذات الهدف السامي لمنظمة الصحة العالمية لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين من المرض، ورفع الوعي لدى الأسرة بالعلامات التحذيرية وأعراض الإصابة بالمرض وتعزيز الدور الأسري في التثقيف الصحي والوقاية من مضاعفاته.

الجدير بالذكر أن مبادرة الفيدرالية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتخصيصها موعد سنوي وهو يوم 14 نوفمبر، الذي يوافق ذكرى ميلاد "فريدريك بانتينج"، وهو العالم الذي اكتشف مادة الأنسولين بالمشاركة مع العالم "تشارلز بيست" في عام 1922، وذلك استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري في القرن الحادي والعشرين.