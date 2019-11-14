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الأسد يرجح أن المخابرات التركية قتلت البريطاني الداعم للخوذ البيضاء

الأسد يرجح أن المخابرات التركية قتلت البريطاني الداعم للخوذ البيضاء

موسكو تعلق على اتهام الأسد لواشنطن بقتل رئيس "الخوذ البيضاء"

موسكو تعلق على اتهام الأسد لواشنطن بقتل رئيس "الخوذ البيضاء"

واشنطن تواصل ملاحقة قيادات تنظيم داعش الأرهابي

واشنطن تواصل ملاحقة قيادات تنظيم داعش الأرهابي

وسط معاناة الشعب.. ملك سوازيلند يهدي زوجاته الـ14 أسطولا من السيارات

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