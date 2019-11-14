دلَّل الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على الأزمات التى يواجهها الصحفيون فى التعامل مع المصادر، مشيراً إلى خلط بعض الوزراء بين العلاقات العامة والإعلام كمهنة.

وضرب «مسلم» مثالاً بواقعة تعرَّض لها أحد الزملاء الصحفيين فى «الوطن» قائلاً: «فوجئت بأحد الوزراء يعاتبنى بسبب نشر أحد صحفيى «الوطن» لخبر لم ترضَ عنه الوزارة، وطالبنى الوزير بمعاقبة المحرر، وضرورة الالتزام بنشر بيانات الوزارة فقط، وقتها كان ردِّى على الوزير أنه إذا كنا سنقتصر على نشر بيانات الوزارة، فلماذا نرسل محرراً لتغطية نشاطها؟»، موضحاً أنه منح الصحفى الذى حصل على الخبر مكافأة نظير اجتهاده فى الحصول عليه.

جاء ذلك فى كلمته بالحلقة النقاشية «الإعلام والتنمية المستدامة»، ضمن فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع الذى نظمه، اليوم، المعهد العالى للإعلام بالجامعة الكندية cic، برعاية الدكتورة ماجى الحلوانى رئيس مجلس إدارة المعهد، بعنوان «الإعلام والتحديات الراهنة للواقع العربى»، الذى تم تكريمه فى نهاية فعالياته.

رئيس تحرير "الوطن": الضمان فى الحصول على حرية الإعلام هو التدريب والمهنية.. وإلا ستكون فوضى بلا حدود

وأكد «مسلم» أن الضمان فى الحصول على حرية الإعلام هو التدريب والمهنية، وإلا فإن النتيجة ستكون فوضى بلا حدود، موضحاً أن جريدة «الوطن» تعقد دورات تدريبية يشارك فيها أصغر محرر حتى رئيس التحرير، كما أن جريدة «الوطن» واحدة من أكثر الصحف التى تقبل طلاب الإعلام للتدريب فيها.

وأكد الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أن هناك حاجة لمراجعة كل أبحاث ومفاهيم العلاقة بين الإعلام والتنمية التى تم الترويج لها منذ عقدى الخمسينات والستينات، وبالتالى لا بد لنا كمتخصصين فى الإعلام أن نعيد النظر فيما كُتب عن الإعلام والتنمية المستدامة، مطالباً بصياغة استراتيجية متعددة الآراء تجمع المجتمع بقطاعيه الخاص والعام لدعم جهود التنمية دون أن يتحول الإعلام لوسيلة دعاية، حيث يجب أن يكون حارساً لجهود التنمية بمشاركة الجمهور والمجتمع المدنى.

وقدم الحلقة النقاشية الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وشارك فى الحلقة الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، والدكتورة خلود مليانى، رئيس قسم الاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتورة آمال الغزاوى، أمين عام المؤتمر.