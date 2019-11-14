عاقبت محكمة الجيزة، اليوم، عاملين بالحبس، لإدانتهما بتزويج ابنة الأول "قاصر" لثري عربي، مقابل مبلغ من المال.

وشمل الحكم، معاقبة الأول "ياسر. ر"، بالحبس لمدة عام واحد، كما عاقبت الثاني "عبد الرحمن. ع" لمدة عامين، وقضت المحكمة ببراءة 6 متهمين آخرين فى ذات القضية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل عبدالسميع، وإبراهيم لملوم، وسكرتارية محمد هاشم.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، في قضية رقم 3553 لسنة 2014 جنايات إمبابة، أن المتهمون ارتكبوا جريمة الإتجار في البشر، عن طريق عرض المجني عليها "خ. ي" ابنة المتهم الأول للبيع، إلى "س. ع" ثري سعودي بغرض ممارسة الجنس مقابل مبلغ من المال.

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول "والد المجني عليها" وباقي المتهمين، استغلوا حاجة الفتاة إلى المال، وزوروا محررات رسمية، تحمل صورة المجني عليها "باسم مستعار"، لاستعمالها في توثيق علاقتها بالشخص السعودى في مكتب الأحوال الشخصية.

وأضافت التحريات، أن التزوير تم لإخفاء الجريمة، وإظهار أنها على علاقة زوجية مع المتهم السعودي، موضحة أن المتهمون أعدوا عقد زواج عرفي، لإثبات بيانات المجني عليها.

وضمت أوراق القضية، كتاب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، المؤرخ بـ9 أبريل 2014، إلى القنصلية المصرية، مؤكدًا حضور المجني عليها إلى القنصلية المصرية بالرياض، وأبلغت عن واقعة إساءة زوجها المتهم "س. ع" معاشرتها.

وأقرّت المجني عليها، أنها سافرت إلى السعودية، عن طريق جواز سفر مزور، كاشفة أن والدها زوجها من "س. ع" رغمًا عنها، وحصل على مقابل مالي.