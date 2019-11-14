قال علي محمد صلاح، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنيا، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، إن هناك عددا من النقاط الرئيسية سيعمل على تنفيذها الفترة المقبلة بالتنسيق مع أعضاء مجلس الاتحاد، تهدف إلى تنمية وعي وقدرات الطلاب، وتتماشى مع إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، من خلال تكثيف الفعاليات والأنشطة بمختلف أنواعها واستضافة رموز المجتمع في ندوات تثقيفية من رجال الدين والإعلاميين والعلماء والباحثين والمثقفين.

وأضاف رئيس اتحاد طلاب المنيا في تصريحات لـ"الوطن"، أن المناخ العام للجامعة يستهدف العمل على بناء وتنمية قدرات الطلاب وإبراز مواهبهم المختلفة، موضحا أن هناك عددا من البرامج تستهدف أيضا خدمة مجتمع محافظة المنيا بدءا من مدينة مغاغه شمالا نهاية بمدينة ديرمواس جنوبا بجانب المحافظات المجاورة، مشيدا بمرور ماراثون العملية الانتخابية تحت قيادة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة في أفضل صورها دون حدوث مشاكل.

وكانت اللجنة العليا المُشْرِفة، على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعلنت عن فوز الطالب علي محمد صلاح عبد الرحمن من كلية الطب البشري الفرقة الخامسة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمود ناجح عوني الجلفي بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة نائبًا لاتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2019/2020، وذلك بالتزكية بعد منافسات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقال رئيس الجامعة خلال كلمته للطلاب الفائزين بأمانة لجان الأنشطة على مستوى الجامعة ورؤساء الاتحادات بالكليات: "أنتم نموذج لزملائكم الطلاب وقدوة يحتذون بها، بصفتكم الممثل الشرعي لاتحاد طلاب الجامعة وحلقة الوصل بين زملائكم الطلاب وإدارة الجامعة، فأنتم المعبر الرسمي عنهم، ولكم شرف تمثيل الجامعة وحمل اسمها كنماذج طلابية ناجحة وواعية، سيقع على عاتقها تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، ومنسقى الأنشطة بها، متمنيًا أن يكون عاما متميزًا وحافلًا بالأنشطة والأفكار والخطط المُبتكرة التي تخدم الطلاب وترفع من وعيهم.