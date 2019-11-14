حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مساندة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والمساهمة في إنجاح البطولة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، نظمت الوزارة رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة، لتشجيع الفريق الوطني اليوم أمام منتخب الكاميرون، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك استجابة لدعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي أرسلها إلي وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي لحضور طلاب المدارس مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وحضر اليوم 10 آلاف طالب وطالبة من محافظات "القاهرة، الجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والمنيا، والسويس، والمنوفية"، لمساندة منتخبنا الوطني.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، إن هذه المشاركة تأتي من منطلق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودورها الريادي في أفريقيا وكذلك تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب المدارس وحثهم على تشجيع ومؤازرة المنتخب القومي رافعين شعار "عودة الجماهير للمدرجات بطلاب المدارس".

وأضافت حسن، أنه سيتم زيادة عدد الطلاب في المباريات المقبلة لمنتخبنا الوطني؛ حيث أنه من المتوقع زيادة العدد إلى 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات.