قال الدكتور حسن عبدالله، النائب الأول لرئيس جامعة East London، إن التصميم والكفاح والثقة بالنفس هم أساس النجاح رغم كل العقبات.

وأضاف خلال برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن الشعب المصري قادر على التحمل لذلك ستجد المصري أكثر مثابرة من غيره، مشيرا إلى أنه لكي تنجح فلابد أن تكون على قدر معرفة نظيرك الإنجليزي مرتين أوثلاثة، حيث يمر المصري بمراحل كثيرة من الاختبارات العلمية والشخصية، "لازم تكون شخصيتك قوية جدا وشغلك فريد من نوعه".

وتابع أنه لكي تكسب احترام الإنجليز لابد أن تكون متفردا أمامهم، "لازم تختار التخصصات الفريدة جدا، كذلك فهم الثقافات والتحديات التي تواجه المكان الذي تعمل به، وتطوير شخصيتك، والتعامل مع المشكلات التي تواجهك وتكون قيادي وإداري جيد والتعامل مع الناس بأسلوب راقي".