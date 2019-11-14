اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، أفراد التشكيل العصابي، الذي يضم 8 متهمين بينهم 3 سيدات، المتهمين بسرقة رجل دين وإجباره على توقيع على إيصالات أمانة داخل "شقة" بمنطقة المنيب، بمنطقة الجيزة، بعد أن أوهمته "سيدة"، ضمن المتهمين بممارسة الرذيلة معه، الر محكمة جنوب الجيزة، لعرضهم على قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسهم على ذمة القضية.

حضر المتهمون، عصر اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم عرضهم على المحكمة واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ونسبت إليهم تهمة السرقة بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن سيدة تدعى "فيولا"، أنشأت حسابا وهميا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستدرجت به المجنى عليه، 47 سنة، وطلبت منه مقابلته لإقامة علاقة جنسية معه هي وصديقتها التي تدعى "سناء"، وعقب وصوله فوجئ بباقى المتهمين، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، واستولوا منه على مبلغ 6 آلاف جنيه، وسيارته، وطردوه من الشقة، وأن المجني عليه ادعى رواية أخرى، إلا أن ضباط المباحث كشفت تفاصيل الجريمة بالكامل.

وجاء فى تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الجيزة من رجل دين ( 47 سنة)، وأفاد في المحضر أثناء مناقشته أمام المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم الجيزة، أنه تعرف على سيدة من فيسبوك وطلبت منه الحضور لمسكنها لمباركته لوجود مشاكل مع زوجها الضعيف جنسيا، وتقابل معها في المنيب، وعند وصوله للشقة فوجئ بأشخاص قالوا إنهم من أفراد أسرتها، واستولوا منه على 6 آلاف جنيه وتليفوناته وعربيته.

وعقب الانتهاء من مناقشة مقدم البلاغ، شُكّل فريق بحث وتحرٍ وتتبع هاتف المجني عليه، وخط سيره، وكاميرات المراقبة، توصلت القوات تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، أن مرتكب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 8 بينهم 3 سيدات، وهم "روماني 33 سنة، وميشيل 39 سنة، وبلال 28 سنة، وعلي 40 سنة، ومارلين 28 سنة، وسناء 41 سنة، وفيولا 25 سنة، وعادل 38 سنة".

وجاء في محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المتهمة السابعة، أنشات حسابا وهميا عبر "فيس بوك"، واستدرجت من خلاله المجني عليه إلى شقتها مع المتهمة السادسة لإقامة علاقة معهما، وعقب وصوله ودخوله الحمام للاستحمام، خرج وفوجئ بحصور باقي المتهمين، وسرقوه واستولوا على سيارته وأجبروه على توقيع إيصالات أمان، وبمجرد تلقى البلاغ، القى على المتهمين، وتمت احالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق