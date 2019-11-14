أدان الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، العدوان الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ودمشق؛ والذي يستمر من فجر الثلاثاء الماضي على قطاع غزة ليلاً ونهارًا، وسقط حتى الآن عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعزل.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الخميس: هكذا يضيف الكيان العنصري الصهيوني بهذا العدوان انتهاكًا جديدًا، ويمثل صفعة على وجه كل المواثيق الدولية التي اعتاد الكيان الصهيوني تجاهلها في ظل صمت أممي شائن على جرائمه المتوالية على الشعب العربي الفلسطيني الذي يطالب بحريته واستقلاله، وخلاصه من الاحتلال.

وأكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أنه يشجب ويدين، هذا العدوان الهمجي المستمر على السكان المدنيين؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف آلة الحرب المجنونة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية للفئة الحاكمة في كيان الاحتلال على حساب الدم الفلسطيني.

ودعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منظمات المجتمع المدني كافة ووزراء الثقافة والخارجية العرب، إلى إدانة هذا العدوان، وفضح أهدافه على المستويات الدولية الرسمية وغير الرسمية، لأن أي صمت عربي أو دولي عن هذه الانتهاكلت البشعة في حق المدنيين الفلسطينيين يشجع دولة الاحتلال على التمادي في غطرستها، ويشجعها على الاستمرار بالاستهانة بالقوانين الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، والقرارات الأممية ذات الصلة كافة.

وتابع البيان: "إننا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ندعو جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي والحريصة على السلام العالمي لوقف هذا العدوان الدموي، ونهيب باتحادات الكتاب العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب كافة بأن يقوم كل منها بواجبه الثقافي، والوطني، والقومي، والإنساني، والفكري، من خلال إدانة هذا العدوان، وعقد الندوات التي تعرف بالحق الفلسطيني، وبالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الكيان الصهيوني العنصري.

وناشد الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، اتحادات الكتاب في الدول الأفريقية والآسيوية الصديقة، واتحادات كتاب أوروبا، ودول أمريكا اللاتينية، وبنوادي القلم الدولية، بأن تعلن تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني الذي يتعرض لهذا العدوان الغاشم، وتواصل مواقفها الداعمة لحق الشعب العربي الفلسطيني في التخلص من الاحتلال، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.