إقبال جماهيري من الشباب لمساندة منتخب مصر الأولمبي

حرص عدد كبير من الشباب على مؤازرة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وشهد استاد القاهرة إقبالا جماهيريا من الشباب الذين توجهوا لمساندة الفراعنة خلال مباراة اليوم أمام منتخب الكاميرون.

من ناحيتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساندتها منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، للمساهمة في إنجاح البطولة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

ونظمت الوزارة رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة، لتشجيع الفريق الوطني اليوم أمام منتخب الكاميرون.