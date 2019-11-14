قال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي، إن «يوم الجهاد» يحتفل به كل مصري، حيث يعد يوما عزيزا على الجميع حينما وقف القادة والأجداد والزعماء أمام الاستعمار والاحتلال وخلفهم الشعب المصري.

وأضاف "أبو العينين"، خلال مشاركته في احتفالية حزب الوفد بالذكرى 101، أنه يستشعر مع حزب الوفد بصلابة الأمة ونضال رجالها الأوفياء.

وتابع الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي، أن ثورة 1919 عريقة، موضحًا أن مصر تريد أحزابا سياسية فاعلة في الشارع المصري، وأحزاب وطنية تتنافس وتقول كلمتها بحق هذا الوطن.

وأشار إلى أن العالم شهد أن الجندي المصري هو أفضل أجناد الأرض، بوقوفه أمام المستعمر والإرهابي والمحتل، ليقول كلمته داخل مصر وخارج مصر.