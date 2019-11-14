نظم زملاء الطالب أحمد رضا إمبابي، 12 سنة، ضحية الصعق بالكهرباء، خلال الأمطار الأخيرة، في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، اليوم، مسيرة من أمام مجلس مدينة الكردي، توجهت إلى منزل الطالب لمواساة أسرته، رافعين صورته، مطالبين بحقه.

وردد الطلاب، هتافات متعددة للمطالبة بحقه منها، "الشهيد أهو، وعاوزين حق أحمد"، مطالبين بحق زميلهم، واستقبلتهم أم الطالب بالدموع.

وقالت، والدة الطفل: "إن الكهرباء لهفت ابني في ثانية من أبوه، وكان نفسه يدخل ثانوي، ولما وصل للمستشفى شفت ابني جثة، وأول شيء عملها الموظف بعد الحادثة، إنه ذهب لإصلاح عمود الكهرباء، ولما عملت لوحة وعلقتها على العمود شالوها".

وأضافت: "أنا قلبي محروق على ابني، ولو ابن حد من المسئولين كان حس بالنار اللي في قلبي، أنا هاشيل الصورة بس هات لي إبني، ولن أقول إلا "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورد بلاغًا من أهالي قرية "كفر الكردي" التابعة لمدينة الكردي، بوفاة شخص صعقا بالكهرباء، نتيجة ماس من أحد الأعمدة بالشارع، نتيجة مياه الأمطار.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "أحمد رضا علي السيد إمبابي، 12 سنة طالب إعدادي"، وتم نقله بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة ماس كهربائي من عمود، نتيجة الأمطار، وذلك أثناء مروره أمام العمود.

وأكد شهود العيان، أن الطفل كان يسير مع والده في الشارع، ولمس الطفل العمود، مما تسبب في صعقهما، الوالد تحمل الصعقة وجذب طفله بسرعة، إلا أنه مات متأثرًا بها.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ميت سلسيل المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2043 لسنة 2019، لاتخاذ الإجراءات القانونية.