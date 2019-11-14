نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 9 آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الثانية من مختلف المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتعاون مع الجناح الثقافي بسفارة دولة الهند.

وجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المسابقة في 6 محافظات هي "البحر الأحمر، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية"، يومي 29 و31 أكتوبر الماضي، بمشاركة 4 آلاف طالب وطالبة.

وسيجرى تنظيم احتفالية كبيرة في الأول من ديسمبر لتكريم وتسليم الجوائز للطلاب الفائزين بالمسابقة، والتي شهدت مشاركة 13 ألف طالب وطالبة على مرحلتين بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وسفير دولة الهند.