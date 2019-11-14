قال الدكتور إيهاب كمال، مدير مبادرة "مسح فيروس سي لطلاب المدارس والجامعات"، إن حملة "100 مليون صحة" عملت على زيادة الوعي لدى المواطنين؛ وعلاج عدد من الحالات التي ثبت مرضها بفيروس سي، موضحًا أنه يحمي المجتمع حتى لا يكون مصدرا للإصابة.

وأكد "كمال" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن مبادرة مسح الصف الأول الإعدادي من فيروس سي ستستمر على مدار 5 سنوات.

وأضاف: "هنشتغل على الصف الأول الإعدادي سنويا لمدة 5 سنوات قادمة"، لافتًا إلى أن العمر المحدد للعلاج من فيروس سي يكون بداية من 12 عاما، بينما كان العلاج حتى شهر نوفمبر عام 2018 يبدأ من سن الـ18 عاما".

وأشار إلى أنه مع انعقاد اللجنة العليا باللجنة القومية للفيروسات، أقرت بإتاحة العقاقير الطبية لفيروس سي بسن 12 عاما فيما فوق، ما منحهم الحرية لعمل المسح وتشخيص الحالات.

وشدد مدير المبادرة، على أنه يجب على كافة المواطنين الاشتراك في حملة فيروس سي حتى يتسني للوزارة علاج المصابين قبل تفاقم الأوضاع، مطالبًا بضرورة اتباع أساليب الأمان؛ وعدم الاشتراك في الأدوات الشخصية مثل فرش الشعر والأسنان.