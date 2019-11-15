"رغم القتلى والجرحى".. استمرار التظاهرات في العراق دون تحقيق المطالب

قتل أربعة من المتظاهرين وأصيب العشرات في العاصمة العراقية بغداد بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت مباشرة باتجاه المحتجين، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية.

وجرح 55 متظاهر عراقي، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، حيث تعرض المتظاهرون للاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الأمنية مباشرة باتجاه المحتجين.

فيما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر الشرطة العراقية ومسعفين إن شخصين من المحتجين قتلوا وأصيب 35 آخرين.

وتشهد ساحات التظاهر في ساعات الصباح فعاليات فنية متنوعة أبرزها إقامة جلسات غنائية وجلسات شعرية، فيما يواصل العشرات من الرسامين تخليد أيام التظاهر بجداريات داخل نفق ساحة التحرير وفي عمارة المطعم التركي الذي يتحصن فيه المتظاهرون ويطل على نهر دجلة قبالة المنطقة الخضراء الحكومية، وتسعى الحكومة العراقية إلى البحث عن خيارات للتوصل إلى نقاط التقاء مع مطالب المتظاهرين الذين مازالوا يصرون على إقالة الحكومة وحل البرلمان الأمر الذي ترفضه الحكومة جملة وتفصيلاً.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة اعتيادية لمناقشة مشاريع قوانين مدرجة في جدول أعمال غالبيتها تتعلق بمحاربة الفساد، ومازالت السلطات العراقية في بغداد تغلق جسري الجمهورية والسنك على نهر دجلة أمام حركة السيارات، فيما أعادت افتتاح جسور الأحرار والشهداء و14 رمضان أمام حركة السيارات للحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها بغداد.