أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، السيطرة على حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الأزهري بقرية الديمقراط كان يحتوى على أخشاب مكهنة.

وأضاف عاشور أن الحريق لم يسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات، حيث إنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحدث رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، مشيرا إلى أنه عقب إخماد الحريق تبين تلف 2 من أعمدة الإنارة نتيجة الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهما بأعمدة جديدة.

وأكد رئيس مدينة أرمنت أن التيار الكهربي عاد للقرية عقب إخماد الحريق، مفيدا بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.