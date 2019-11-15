قبل عدة أيام فاز لاعب السومو العالمي إبراهيم عبداللطيف ابن محافظة الشرقية، ببرونزية بطولة العالم للسومو التي أقيمت في اليابان لتضاف إلى رصيد البطولات التي شارك فيها ووصلت إلى 14 بطولة، حصد خلالها مراكز متقدمة على مستوى العالم ليسطر اسمه بحروف من نور في ذاكرة رياضة السومو العالمية حتى أطلقت اليابان اسمه على أحد شوارعها، حسبما قاله اللاعب.

بعد فوزه بالبطولة دعم إبراهيم، بلده مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يساند فيه مصر ويهتف مع اليابانيين "تحيا مصر" كما رددوا اسم الرئيس، ولقى الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل.

ويقول إبراهيم: "أخوض المباراة بهدف رفع اسم مصر وعلمها خفاقا عاليا.. فهذه لحظة فارقة في حياة كل لاعب"، وتابع: "ترديد اللاعبين في اليابان اسم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي جاء انطلاقا من تقديرهم ومحبتهم لمصر".

لم يخطر ببال إبراهيم، ابن شارع الحدادين بمدينة الزقازيق، الانضمام إلى رياضة السومو قبل أن يشاهدها في مقطع فيديو مصادفة عبر موقع اليوتيوب على الإنترنت.

ويوضح إبراهيم: "بدأت ممارسة الرياضة منذ كان عمري 10 سنوات وما كان يشغل بالي هو أن أتميز وأتفوق في المجال الرياضي وبدأت بممارسة لعبة الكاراتيه وبعد مرور عامين مارست رياضة رفع الأثقال واشتركت في أول بطولة محلية عندما كان عمري 13 عاما وحصلت على المركز الأول على مستوى الشرقية والجمهورية ثم مارست لعبة الجودو حتى التحقت بالصف الأول الثانوي"، وتابع: "بدأت أهتم برياضة السومو بعد مشاهدة مقطع فيديو لعدد من اللاعبين خلال إحدى المباريات في بطولة عالمية ثم انضممت إلى اتحاد السومو والجودو والأيكادوا".

يقول "إبراهيم" ابن الـ 23 عاما: "شاركت في 14 بطولة عالمية ففي عام 2014 شاركت في البطولة التي أقيمت في تايوان وحصلت على المركز الثالث عالم فردي و3 عالم فرق، وفي عام 2015 شاركت في بطولة العالم في المجر وفزت خلالها بعدة مراكز على النحو التالي: "أول بطولة عام و3 عالم رجال وزن ثقيل - و3 عالم وزن مفتوح".

وتابع: "خلال هذه البطولة كان من المفترض أن أخوض النزال حسب عمري ووزني إلا أنني خضت مباراة ضد لاعب إسرائيلي كان يكبرني بنحو 17 عاما وذلك بعد أن هزم اللاعب المصري الذي خاض أمامه المباراة"، ويوضح: "بعد أن تلقى اللاعب المصرى ضربة من اللاعب الإسرائيلي خسر المباراة واندفعت نحوه لأطمئن عليه فردد الإسرائيلي عبارة مزجها بإشارة إلى العنق قاصدا قول إنه سيذبح المصريين، وكان ذلك دافعا إلى أن أتحداه وهو ما وافق عليه اللاعب الإسرائيلي أيضا معتقدا أنه سيمكنه الفوز".

وأردف: "كان عمري آنذاك 18 عاما ووزني 160 كيلو وطولي 180 سم أما الإسرائيلي كان عمره 35 عاما ووزنه 210 كيلو وطوله قرابة المترين". وأكمل: "خضت المباراة أمامه بعد مرور نحو ساعتين في نفس اليوم وتمكنت من الفوز عليه"، ومضى قائلا: "كانت لحظة فارقة في مشواري الرياضي فالفوز لم يكن عاديا وإنما كان استرداد للكرامة والتأكيد على أن المصريين لا يقبلون بالهزيمة والنصر سيكون حليفهم عاجلا أو أجلا".

وأكمل إبراهيم في سرد البطولات التي شارك فيها قائلا: في عام 2016 شاركت في بطولة العالم للسومو بمنغوليا وحصلت على مركز خامس عالم رجال وفي 2017 شاركت في بطولة العالم في بولندا وحصلت على التصنيف الثاني ولٌقبت باسم أكبر جبل في اليابان حيث أطلق على اسم "ima fogy".

وفي عام 2018 اشتركت في بطولة العالم في تايوان وحصلت على "خامس عالم"، ثم شاركت في بطولة أفريقيا بالمغرب وفزت بالمركز الأول "وزن ثقيل" "وأول وزن مفتوح" و"ثاني أفريقيا - فرق"، وفي عام 2019 حصلت على مركز ثالث عالم منتخبات".

رفض عرض ياباني وقطري للتجنيس والحصول على عدة ملايين مقابل اللعب باسم الدولتين، ويوضح إبراهيم: في عام 2018 احترفت لمدة 3 أشهر في اليابان ثم تلقيت عرضا بالحصول على الجنسية اليابانية وعدم العودة إلى مصر لمدة 15 عاما كاملة مع السماح لوالدي ولوالدتي بزيارتي لمدة أسبوع بعد أول مرور أول 3 سنوات على وجودي باليابان"، مشيرا إلى أنه قابل العرض بالرفض نظرا لعدم رغبته في التنازل عن الجنسية المصرية أو الابتعادة عن أسرته، وأضاف: "تلقيت أيضا عرضا قطريا من أحد الأشخاص الذي ينتمي لدولة خليجية بالحصول على الجنسية القطرية والاشتراك في البطولات باسم قطر إلا إنني رفضت أيضا".

وطالب لاعب السومو العالمي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتكريم اللاعبين فصل اتحاد السومو عن الجودو وضرورة أن تولي وزارة الشباب والرياضة اللعبة مزيدا من الاهتمام خاصة أنها لعبة عالمية وتنتشر في 50 دولة على الأقل.

وفي نفس السياق قالت "منى أحمد" محامية ووالدة اللاعب إبراهيم، إنها "حرصت على غرس الانتماء في نفوس أبنائها منذ صغرهم ويكون ولاؤهم دائما لبلادهم وأن يحرصوا على الفوز في أي بطولة بهدف رفع اسم مصر عاليا ومن أجل أنفسهم أيضا من خلال السعي الدؤوب لتحقيق أي إنجاز والتغلب على أي مشكلة"، مشيرة إلى أن لديها ابن آخر غير إبراهيم يمارس لعبة الكاراتيه واستطاع الفوز في أكثر من بطولة وحصد المركز الأول.

وأضافت أنه ليس هناك من قبل الأندية والمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالألعاب الفردية سواء في رعايتهم من ناحية التدريب أو العلاج وغيره، لافتة إلى أنها تتولى مسؤولية رعاية ابنها "لاعب السومو" كاملة حيث تتحمل الأسرة نفقات التدريب والغذاء والعلاج وجميع الاحتياجات ما اضطرها إلى الاستغناء عن عدة قرراريط وبيعها لتوفير النفقات اللازمة.

وأشارت إلى أن ابنها إبراهيم كان أصيب في بعض فقرات العامود الفقري إحدى المباريات وتحملت الأسرة نفقات العلاج، واختتمت حديثها قائلة: "الحمد لله على كل حال ويكفيني أن أنني غرست الأخلاق الحميدة وحب البلد في نفوس أبنائي وساعدتهم على تحقيق أهدافهم".