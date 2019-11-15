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إدارة منتدى شباب العالم تواصل اختيار موضوعات الجلسات وأنشطة الترفيه

إدارة منتدى شباب العالم تواصل اختيار موضوعات الجلسات وأنشطة الترفيه

أحمد شوقي عن اختيار هنا شيحة عضو لجنة تحكيم: "آخر أفلامها مع محمد خان"

أحمد شوقي عن اختيار هنا شيحة عضو لجنة تحكيم: "آخر أفلامها مع محمد خان"

أماكن عرض فيلم الرعب والتشويق Haunt بالسينمات

أماكن عرض فيلم الرعب والتشويق Haunt بالسينمات

لافتة رثاء لطبيب نظَّم احتفالية للكشف على مرضى السكر.. ورحل قبل موعدها

لافتة رثاء لطبيب نظَّم احتفالية للكشف على مرضى السكر.. ورحل قبل موعدها

"ترابيزة الخير": كتب وملابس مجانا.. الجيران لبعضيها

"ترابيزة الخير": كتب وملابس مجانا.. الجيران لبعضيها

بدء التجهيزات لفعاليات منتدى الأقصر الأفريقي 2020

بدء التجهيزات لفعاليات منتدى الأقصر الأفريقي 2020

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متهمون بسرقة المال العام.. الموقف القانوني لضحايا ومصابي إيتاي البارود

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