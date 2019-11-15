مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ملاكي شمال الأقصر

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، في الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس، جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي بقرية المدامود التابعة لمدينة الزينية شمال الأقصر.

تفاصيل الواقعة تعود استقبال مستشفى الأقصر الدولي "صبحي .خ" جثة هامدة في العقد الرابع من عمره مقيم ناحية قرية العشي التابعة لذات المركز بالإضافة إلى 4 أشخاص مصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى لحين إنتداب الطب الشرعى للوقوف على سبب الوفاة وإستخراج تصريح الدفن وتسليم المتوفى لأهليته، بينما يتلقى المصابين العلاج اللازم داخل المستشفى حاليا.