قال المنتج محمد حفظي، إن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهداة لروح الكاتب الصحفي والناقد الفني يوسف شريف رزق الله.

وأضاف حفظي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنهم يحاولوا البناء على ما بدأوه الدورة الماضية مشيرًا أنها كانت دورة شهدت تغير كبير مشيرًا: "بنحاول نكبر المهرجان من حيث الحجم وعدد الضيوف الأجانب".

ولفت حفظي إلى زيادة أعداد الضيوف الأجانب مشيرًا أن منهم فنانين ومخرجين مشاهير حاصلين على الأوسكار وغيرها من الجوائز العالمية: "بنحاول نقدم وجبة سينمائية دسمة شوية".

تحدث حفظي عن تكريم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مشددًا على أن التكريمات يتم تحديدها قبل المهرجان بفترة وتكون محدودة مؤكدًا أنه مازال في صدمة فقدان هيثم أحمد زكي مشيرًا أنه سيكون له حضور وذكري في المهرجان مضيفًا: "2019 كان عام صعب جدًا ومهرجان القاهرة خسر رئيسه السابق ومديره الفني فيه".