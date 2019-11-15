بعد شائعة وفاة محمد فاروق.. أعمال "سيد شيبه" في السينما والدراما

محمد فاروق.. فور سماعك للاسم سيحضر في ذهنك لاعب كرة قدم شهير أو حكم معروف، ولكن من الصعب أن تدرك أن الحديث عن الفنان الشعبي الذي لٌقب بـ"شيبة" السينما المصرية، والذي تداول رواد السوشيال ميدي إشاعة كاذبة عن وفاته.

أمس الخميس، ترددت أقاويل، التي أشارت بوفاة محمد فاروق، وذلك بعد أن اختلط الأمر على البعض عقب وفاة شقيقه، وأقيمت الجنازة بعد صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، في منطقة ميت عقبة.

"سيد شيبه معاه حكاية".. جملة رددها فتي صغير في أحداث فيلم "إبراهيم الأبيض"، كانت السبب في شهرة الفنان محمد فاروق، الذي لعب دورًا صغيرًا في ذلك العمل، وهي شخصية "سيد شيبه" الشعبية.

كان لـ"فاروق" نصيبُا واسعًا بأن يقف في بداية حياته الفنية كممثل أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والنجم أحمد السقا، والفنان سيد رجب وغيرهم من النجوم الكبار، تحت إشراف مخرج الروائع مروان حامد.

على الرغم من حجم الدور الضئيل إلا أن الفنان محمد فاروق استطاع أن يؤدي دوؤ البلطجي بحرفية شديدة، ما جعل الجمور يتذكره دائمًا، لتصبح شخصية "سيد شيبه" تيمة مشاكل الشوارع ولفظ يطلق علة الشخص كثير الـ"خناقات".

بدأ ابن محافظة الجيزة حياته الفنية 1989 من خلال مسرح الجامعه ثم توالت أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وذلك بعد أن حصل على بكالوريوس التربيه الرياضية من جامعة حلوان.

توالت الأعمال السينمائية لـ"فاروق"، فبعد أن شارك في فيلم "أدرينالين" مع الفنان خالد الصاوي وغادة عبد الرازق وإياد نصار، مرورًا بإبراهيم الأبيض، شارك أيضا في فيلم "المصلحة" عام 2012 برفقة أحمد السقا وأحمد عز، ثم "فرش وغطا" 2013، في دور رامبو، ثم "حناطة" في فيلم "وش سجون".

واستكمل الأعمال السينمائية بلماركة في مجموعة أفلام منها "الفيل الأزرق"، "جمهورية إمبابة"، "خلاويص"، "شد أجزاء"، "خارج الخدمة"، "دعدوش"، "الأبلة طمطم"، "حماتي بتحبني".

وعلى صعيد الأعمال الدرامية، شارك "فاروق" في العديد من المسلسلات منها: "يحيا العدل، أستاذ ورئيس قسم، ابن حلال، فيف أطاطا، طاقة نور، بدون ذكر أسماء، بدل الحدوتة تلاتة، هربانة منها، شقة فيصل".