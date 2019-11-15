تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

على الرغم من مرور ما يقرب من أسبوع على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فإن رحيله ما زال مؤثرا في الوسط الفني.

"الصحة": خروج معظم حالات "اشتباه التسمم الغذائي" في بني سويف

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، مساء الخميس، الحالة الصحية لعدد من التلاميذ في مستشفى الفشن المركزي، بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية.

جاهزة للتسليم.. مواقع شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ12

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات 90 مترا، مكونة من 3 غرف وصالة، وجاهزة للتسليم في 8 محافظات، ضمن الإعلان الـ12 المخصص لمبادرة تنمية وجه بحري، على غرار الإعلان الـ11 الذي خصص وحداته لوجه قبلي، ويستمر الحجز حتى 12 ديسمبر المقبل.

سيول في مرسى علم.. وتوقف حركة المرور على طرق جنوب البحر الأحمر

شهدت الأودية الصحراوية جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، أمس، سقوط سيول من الأودية الجبلية بها، إلى جانب استمرار سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق السكنية.

طائرات الاحتلال تقصف موقعا غرب خان يونس جنوب غزة

قصفت طائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي موقعًا غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة يصاحبها سقوط أمطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد توقعات الخبراء لحالة الطقس في الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر الجاري، وتستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس 14 نوفمبر 2019، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

بعد تعافيه من السرطان.. زكي فطين: تصالحت مع نفسي وأعود بفيلم العنكبوت

طمأن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، جمهوره على حالته الصحية، عقب إصابته بـ"السرطان"، قالًا: "الحمد لله تقريبًا تم الشفاء التام من المرض".

في أول ظهور رسمي للبدري.. تعادل مخيب للفراعنة أمام كينيا (فيديو)

انتهت المباراة التي جمعت منتخبي مصر وكينيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "برج العرب"، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

فيديو.. تركي آل الشيخ يجتمع مع ميسي: أتمنى رؤيتك في مواجهة ضد ألميريا

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، مقطع فيديو له مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، في المملكة العربية السعودية.