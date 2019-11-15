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أحدث الأخبار

مصرع طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بطوخ

مصرع طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بطوخ

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019 في مصر

مخترع عماني: صغر الرقعة الزراعية دفعنا لابتكار سماد من مخلفات الأسماك

مخترع عماني: صغر الرقعة الزراعية دفعنا لابتكار سماد من مخلفات الأسماك

«متسلق النخيل».. مشروع تخرج فى «هندسة أسيوط» يقلل الخسائر البشرية

«متسلق النخيل».. مشروع تخرج فى «هندسة أسيوط» يقلل الخسائر البشرية

"غسالة القمح" بمكونات بسيطة توفر آلاف الأطنان

"غسالة القمح" بمكونات بسيطة توفر آلاف الأطنان

طلاب "الزقازيق": صممنا "الذراع الآلية" لمساعدة مبتوري الأيدي

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"غسالة القمح" بمكونات بسيطة توفر آلاف الأطنان

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أمطار وتخفيضات.. الجمعة في نوفمبر "استعداد دائم"

أمطار وتخفيضات.. الجمعة في نوفمبر "استعداد دائم"

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