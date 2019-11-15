مصرع طالبة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بطوخ

لقيت فتاة بالصف الثالث الإعدادي مصرعها أثر اصطدامها بقطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طوخ، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوفاة ر.ح طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدينة طوخ، إثر حادث تصادم أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، تم اخطار اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.