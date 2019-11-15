أشارت عدد من وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن وزير المالية السابق محمد الصفدي هو الأقرب لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفا لسعد الحريري، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات في لبنان ليومها الـ 30، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واتفقت الأحزاب الثلاثة الكبيرة في لبنان على اسم الصفدي، في اجتماع عقد مساء أمس بحضور رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله، وتيار المستقبل، ومن المقرر أن يدعو الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، إن الاتصالات في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله في إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد إزالة العقبات أمام عمليتي تكليف رئيس الوزراء الجديد والتأليف الحكومي.