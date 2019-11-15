ما زالت الأوضاع في لبنان محتدمة لليوم الـ30 على التوالي، منذ بداية الاحتجاجات التي أندلعت في 17 أكتوبر الماضي، في الوقت الذي اتفقت الأطراف السياسية على اسم محمد الصفدي لتولي رئاسة مجلس الوزراء، بدلا من المستقيل سعد الحريري، إلا أن المحتجين واصلوا قطع الطريق في أكثر من منطقة في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووصل الأمر إلى قطع الطريق في عدد من المناطق الحيوية منها الأتوستراد العربي الذي يصل لبنان بسوريا، بالإضافة إلى مثلث بر الياس-المرج في محافظة البقاع، والمدخل الرئيسي لمدينة طرابلس.

كما قطعوا طريق خلدة الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، بينما يبذل الجيش مجهود في إعادة فتح الطرق مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن ترتفع حدة المظاهرات اليوم، التي تتزامن مع الإضراب العام للمصارف، وتنضم له اليوم المستشفيات الخاصة، محذرة من نقص الأدوية.