مركز حوار الأديان بالأزهر يطلق مسابقته الثانية لأعمال الجرافيك

أعلن مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، اطلاق مسابقته الثانية لتصميم أعمال الجرافيك ولوحات الفن التشكيلي التي تحمل رسالة "لغرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة".

وأعلن المركز أن شروط المسابقة تتضمن: