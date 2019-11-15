مركز حوار الأديان بالأزهر يطلق مسابقته الثانية لأعمال الجرافيك

أعلن مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، اطلاق مسابقته الثانية لتصميم أعمال الجرافيك ولوحات الفن التشكيلي التي تحمل رسالة "لغرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة".
وأعلن المركز أن شروط المسابقة تتضمن:
- لا يقل عمر المشاركين عن 15 عاما ولا يزيد عن 30 عاما.
- أن يتم تنفيذ العمل بأبعاد 70 سم عرض و100 سم طول.
- وأن يكون محتوى العمل متطابقا مع الهدف من المسابقة.
- آخر موعد لتلقي الأعمال الخاصة بالمشاركين يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 2020، وذلك عبر خدمة الرسائل بصفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز.
- علما بأن جوائز المسابقة كالتالي:
- المركزالأول: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيها مصريا.
- المركز الثاني: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيها مصريا.
- المركز الثالث: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها ألفي جنيها مصريا.