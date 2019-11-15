الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في الدورة رقم "٣٤ " لمجلس حقوق الإنسان

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية ملتزمة بإنشاء نظام حماية وطني يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، مستهدفا كافة الأطفال دون تميز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى.

وقالت العشماوي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في الدورة رقم ٣٤ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية المشار إليها تتضمن إنهاء العنف ضد الأطفال، ودليل مقدمي الرعاية للتواصل مع المراهقين، بالإضافة إلى إطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات، وإطلاق الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث ( 2016-2020).

وأضافت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 تظمت حملة قومية تحت شعار "احميها من الختان" والتي استهدفت 4 مليون و 101 ألف و 346 مستفيدة.

وقالت " العشماوي" إنه تم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الإيجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الأطفال والمراهقين استهدفت عددا كبيرا من الأطفال والكبار.

أما بالنسبة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم بناء نظام وطني لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزي من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع 40 جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدة على أن منظومة حماية الطفل تساهم بشكل أساسي فى رصد حالات زواج الأطفال وختان الإناث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.