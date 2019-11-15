تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار بقصد الإتجار غير المشروع بها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص مقيمين بالقاهرة والقليوبية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بدائرة القسم، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، حيث عُثر على حفرة قطرها متر بعمق 25 مترا، بداخلها سلم من الحبال، كما عُثر على أدوات تنقيب.

بمواجهة المذكورين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 39 قطعة يشتبه فى آثريتها

كما أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة المنيا قيام مزارع، مُقيم بدائرة المركز، بحيازة بعض القطع الأثرية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى استهداف المذكور وضبطه وبحوزته 34 قطعة لحجر الجرانيت صغيرة الحجم على شكل جعران، و4 تماثيل من الجرانيت والمعدن بأحجام مختلفة، عقد حجري بيج اللون به بعض الأشكال الفرعونية "يُشتبه فى أثريتها".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.