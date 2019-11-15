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"غسيل الأموال" تضبط 10 ثروتهم 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات

"غسيل الأموال" تضبط 10 ثروتهم 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الغربية تطرح حق امتياز الإعلانات بكل مركز ومدينة بالمزاد العلني

الغربية تطرح حق امتياز الإعلانات بكل مركز ومدينة بالمزاد العلني

القبض على سائق بحوزته نص طن "بانجو" و4 طرب "حشيش" بالأقصر

القبض على سائق بحوزته نص طن "بانجو" و4 طرب "حشيش" بالأقصر

زراعة مطروح توفر تقاوي القمح والشعير للمزارعين بدعم 50%

زراعة مطروح توفر تقاوي القمح والشعير للمزارعين بدعم 50%

توم هانكس يجسد شخصية إعلامي شهير في "يوم جميل في الجوار"

توم هانكس يجسد شخصية إعلامي شهير في "يوم جميل في الجوار"

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السيستاني: العراق لن تعود لما كانت عليه قبل الاحتجاجات

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"غسالة القمح" بمكونات بسيطة توفر آلاف الأطنان

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