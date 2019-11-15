زراعة مطروح توفر تقاوي القمح والشعير للمزارعين بدعم 50%

أعلنت مديرية الزراعة بمطروح، عن توفير تقاوى القمح والشعير بالجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة ودعم بلغ 50 % من وزارة الزراعة.

وقال ،اليوم، المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح إن تقاوى القمح متوفرة حاليا في الجمعيات الزراعية بأسعار 143.75 شكارة تقاوى القمح وزن 30 كيلوجرام و 172.50 سعر شيكارة تقاوى الشعير من ذات الوزن .

وأضاف يوسف أن هذه التقاوي منتقاه من وزارة الزراعة على أعلى مستوى من الجودة والتي تتناسب مع طبيعة الأراضي الصحراوية في محافظة مطروح لزراعة محاصيل القمح والشعير والاستفادة من مياه الأمطار في مراكز ومدن المحافظة والقرى والنجوع التابعة لها .

وأشار إلى أن الهدف هو زراعة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في مطروح وتحقيق أعلى إنتاجيه من الحبوب ليستفيد أهالي مطروح من المزارعين مع مراعاة الجودة في المنتج من خلال التقاوي الممتازة مع متابعة المزارعين من خلال الإدارات الزراعية في المراكز والمدن الثمانية على مستوى المحافظة.

ووجه يوسف لمديري الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة بالإعلان عن توافر التقاوي لجميع المزارعين وعلى من يرغب في الشراء تسجيل بياناته والتقدم بطلب للحصول على كمية التقاوي التي يحتاجها من خلال الجمعيات الزراعية تحت إشراف المختصين في الإدارات.