أصيب شخصان على الأقل وتعرض عدد من المنازل والمنشآت الحيوية للتدمير، إثر زلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر ضرب جزر "مولوكاس" الواقعة شرقي أندونيسيا.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم، وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز"، أن الزلزال وقع مساء أمس، وسجل مركزه على بعد 139 كيلو مترا من شمال غرب مدينة "تيرنيت".

وأعلنت وكالة التخفيف من الكوارث المحلية في "ترينت"، في بيان رسمي، أنه بداية من صباح اليوم سيتم عودة الأشخاص الذين جرى تحذيرهم بالابتعاد عن الشواطئ إلى بيوتهم، مشيرا إلى عودة الهدوء في محيط جزر "مولوكاس".

وأشارت الشبكة إلى أنه كان قد جرى رفع تحذير بوقوع "تسونامي" عقب ساعتين من وقوع الزلزال، خصوصًا بعد قوع أكثر من 90 زلازلا طفيفا عقب الزلزال الرئيسي.

كان زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب "مولوكاس" في يوليو الماضي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل؛ حيث تقع إندونيسيا في منطقة تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي، والتي تتعرض إلى زلازل عادة ما تكون مصحوبة بتسونامي.