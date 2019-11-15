حصل على أوسكار 5 مرات.. مخرج عالمي يزور مكتبة الإسكندرية

تنفيذا لوصية صديقه المخرج الأمريكي العالمي مارتن سكورسيزي الذي زار المكتبة قبل عدة أعوام وأعجب بها بشدة، استقبلت مكتبة الإسكندرية المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا، مساء أمس، على هامش زيارته السياحية لمصر.

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، إن الفن يرقى بالوجدان، ويثري الوعي، ويرهف الحس، وتقدم المكتبة الدعم للفنون بشتى أنواعها، موسيقى ومسرح وسينما، فضلا عن المعارض الفنية، وتحرص دائما على التواصل مع المبدعين في كل انحاء العالم تأكيدا على رسالتها الدولية.

وعبر كوبولا عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أن من الطقوس التي يحرص عليها في زياراته الخارجية أن يصطحب أحفاده.

وأضاف أنه زار القاهرة والأقصر وأسوان، واطلع على الكثير من أوجه الحضارة المصرية، للمرة الأولى، مؤكدا أن أهم ثلاث نساء في التاريخ أعجب بهن كليوباترا السابعة، حتشبسوت، وهيباتيا جميعهن مصريات.

وتفقد كوبولا مكتبة الإسكندرية، حيث زار قاعة القراءة الرئيسية، والمتاحف، والمخطوطات، وعبر عن أعجابه برقمنة ذاكرة مصر الحديثة، وسأل عن المعلومات المتوفرة عن المؤلف المصري نجيب محفوظ ، الذي ذكر أنه يستمتع كثيرًا بقراءة رواياته.

يذكر أن كوبولا هو مخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من أصل إيطالي، حصد جائزة أوسكار 5 مرات، فضلًا عن جوائز أخرى، ومن أشهر أفلامه العراب، القيامة الآن، وغيرها.