صور.. عائلة هيثم زكي تجتمع من جديد بـ"جرافيتي" على سور فنار المكس

على سور فنار المكس اجتمعت مجددا أسرة الفنان الراحل هيثم زكي، حيث صورتهم أنامل الفنانة سارة رجب،22 عاما، يحتضنون بعضهم بفرحة للم شملهم معا في الحياة الأخرى، وعن الجرافيتي الذي جمع هيثم أحمد زكي بوالديه، قالت "سارة" وفاة الفنان هيثم زكي لم تُسبب ألم لمحبيه وأصدقاءه وأقاربه فقط بل امتد الحزن أيضا لعدد كبير من محبي الفنان الراحل أحمد زكي، كما ساهمت وحدة هيثم الذي تحدث عنها قبل رحيله في تعاطف الجميع معه بعد وفاته، وحاول الكثيرون مساعدته من خلال صدقة جارية أو دعاء أو التعبير عن حبهم له، و أضافت "سارة" أنها لجأت لرسمه على سور أحد المناطق التراثية بالمدينة الساحلية مع والده والدته ليكون ذكرى حلوة يتذكرها أهالي المكس يومياً ويدعون له.

"هيثم أثر في شباب كثير عشان شبهم في حاجات كثير، كنت برسمه وأنا حاسة بألم عشان أنا كمان فقدت والدتي"، هكذا صرحت الفنانة الشابة سارة صاحبة الرسمة، لـ"الوطن"، مؤكدة على أنها أرادت أن تعبر عن حبها وتعاطفها مع قصة وفاه هيثم زكي ورحيله من خلال جرافيتي على سور في إحدى شوارع المكس، من أجل تذكيره دائما والدعاء له يومياً.

وأضافت أنها اختارت المكس لأنها من المناطق التي لا تحتاج إلى إذن أو تصريح حيث الرسم على أسوار بعض المناطق يحتاج إلى تصاريح وأوراق.

وأشارت إلى أنها توقفت عن الرسم في الشوارع لفترة إلا أن قصة هيثم وتأثيرها الشديد في الناس، جعلتها تنزل وتعبر عن مشاعرها في الرسم على السور وتترك ذكرى على الجدران لهيثم ومحبيه.